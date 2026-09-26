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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Havoc caused by heavy rain in Chitrakoot: Water seepage increases in Gupt Godavari Cave idols damaged

चित्रकूट में भारी बारिश का कहर: गुप्त गोदावरी गुफा में बढ़ा पानी का रिसाव, मूर्तिया हुई खंडित; प्रवेश हुआ बंद

Sat, 26 Sep 2026 10:01 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 26 Sep 2026 10:01 AM IST
सार

सतना के चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी में लगातार बारिश से पानी का रिसाव बढ़ने और परतदार चट्टानों में गैप बनने से पत्थर गिरने लगे हैं। भगवान शिव की मूर्ति और सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। सुरक्षा के चलते गुफा बंद कर विशेषज्ञ जांच कराई जा रही है।

 

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Havoc caused by heavy rain in Chitrakoot: Water seepage increases in Gupt Godavari Cave idols damaged
चित्रकूट में भारी बारिश का कहर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्यप्रदेश के सतना जिले मे स्थित धर्मनगरी चित्रकूट के धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटक स्थल 'गुप्त गोदावरी' में लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है। भारी बारिश के चलते गुफाओं और चट्टानी क्षेत्रों में पानी का रिसाव सामान्य से काफी अधिक हो गया है, जिससे कमजोर और ज्वाइंट वाले पत्थरों के खिसकने व गिरने की आशंका पैदा हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थल के निरीक्षण उपरांत प्रशासन ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से गुफा को फिलहाल बंद करने का ठोस निर्णय लिया है।

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गुफा के भीतर बढ़ा पानी का रिसाव
इस वर्ष हो रही लगातार बारिश के कारण गुप्त गोदावरी की प्राकृतिक गुफा में पानी का रिसाव सामान्य से बहुत अधिक बढ़ गया है। तथा पत्थर खिसकने से हुआ नुकसान हो गया, बारिश के प्रभाव से लेयर्ड स्टोन (परतदार पत्थरों) में गैप बनने लगा है, जिसके चलते पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं।
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मूर्तियों हुई खंडित, सीढ़ियां हुई क्षतिग्रस्त
पानी के रिसाव और पत्थरों के गिरने से प्रथम गुफा में भगवान शिव की मूर्ति खंडित हो गई है तथा खटखटा चोर वाले स्थान पर बनी सीढ़ियों पर भी पत्थर गिरे हैं, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई है।
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विशेषज्ञों की जांच के बाद खुलेगी गुफा
पत्थर गिरने के वास्तविक कारणों और गुफा की संरचनात्मक सुरक्षा (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, गुफा पूरी तरह बंद रहेगी।

प्रशासनिक अमले ने किया दौरा, दिए निर्देश
इस संबंध में जानकारी देते हुए मझगंवा एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने टीम के साथ पहुंचकर गुफा का निरीक्षण किया। उन्होंने  बताया कि लगातार बारिश के कारण गुफाओं की लेयर्ड स्ट्रक्चर कमजोर हो रही है और पत्थरों में गैप बन रहा है। सुरक्षा के लिहाज से अभी इस स्थान को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और विशेषज्ञों की जांच के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। 

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