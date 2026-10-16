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हरदा: अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग का शिकंजा, दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त, पुलिस अभिरक्षा में रखे वाहन

Fri, 16 Oct 2026 12:09 PM IST
हरदा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदा Published by: हरदा ब्यूरो Updated Fri, 16 Oct 2026 12:09 PM IST
सार

अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की हैं। दोनों मामलों में जब्त वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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Harda: Mineral Department Seizes Two Tractors for Illegal Sand Transport, Vehicles Handed to Police
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले में अवैध खनन, परिवहन और खनिजों के अवैध भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने टिमरनी तहसील के छीपानेर, बिरजाखेड़ी और सोनखेड़ी-छीपानेर मार्ग पर कार्रवाई करते हुए रेत का अवैध परिवहन कर रही दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की हैं। दोनों वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। खनिज नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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सोनखेड़ी-छीपानेर मार्ग पर पकड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली
जिला खनिज अधिकारी प्रगति सोनवाने के नेतृत्व में खनिज विभाग की टीम ने सोनखेड़ी-छीपानेर मार्ग पर जांच के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी। वाहन चालक सौरभ काछी निवासी पोखरनी, तहसील खिरकिया से वाहन के संबंध में जानकारी ली गई। चालक ने ट्रैक्टर के मालिक का नाम अनिल गुर्जर निवासी ग्राम हीरापुर तहसील हंडिया बताया। खनिज विभाग की टीम ने वाहन जब्त कर उसे सिटी कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा करा दिया। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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शिकायत के बाद दूसरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
इसी क्रम में 14 अक्टूबर को फोन पर मिली शिकायत के आधार पर सहायक खनिज अधिकारी चैनसिंह डामोर ने विभागीय टीम के साथ टिमरनी तहसील के छीपानेर और बिरजाखेड़ी क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक अन्य ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी गई। जब्त वाहन को खनिज विभाग की टीम ने टिमरनी पुलिस चौकी की अभिरक्षा में खड़ा करा दिया है।

खनिज नियमों के तहत होगी कार्रवाई
खनिज विभाग के अनुसार दोनों मामलों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई प्रस्तावित है। जिला प्रशासन ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए निगरानी और कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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