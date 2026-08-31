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किशोरी की संदिग्ध मौत: झाड़ियों में पड़ा था शव, गले पर निशान मिलने से हत्या की आशंका; प्रेमी पर शक

Mon, 31 Aug 2026 04:21 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Mon, 31 Aug 2026 04:21 PM IST
सार

ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी का शव कैंसर पहाड़िया मार्ग की झाड़ियों में मिला। गले पर कसने के निशान मिलने से हत्या की आशंका है। परिजनों ने परिचित युवक ईशान खान पर शक जताया है। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया है। 

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Suspicious death of 17-year-old girl; body found in bushes with marks on the neck
ग्वालियर में किशोरी की मौत की जांच शुरू हो गई है। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्वालियर में 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। सोमवार रात घर लौटने की बात कहने वाली किशोरी का मोबाइल अचानक बंद हो गया और मंगलवार सुबह उसका शव कैंसर पहाड़िया मार्ग पर झाड़ियों में पड़ा मिला। शव के गले पर कसने के निशान मिलने के बाद हत्या की आशंका गहरा गई है। परिजन ने किशोरी के परिचित युवक ईशान खान पर हत्या का शक जताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

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मामला ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र का है। मृतका नया बाजार स्थित एक साड़ी की दुकान पर काम करती थी। परिजन के मुताबिक, सोमवार रात करीब 9 बजकर 5 मिनट पर किशोरी ने अपनी मां से फोन पर बात की थी। उसने कहा था कि वह जल्द ही घर पहुंच रही है, लेकिन बातचीत के करीब 10 मिनट बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। देर रात तक बेटी के घर नहीं पहुंचने पर परिवार की चिंता बढ़ गई। परिजन ने उसकी तलाश शुरू की और कंपू थाने पहुंचकर गुमशुदगी और अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस और परिजन पूरी रात किशोरी की तलाश करते रहे।
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मंगलवार सुबह करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कैंसर पहाड़िया रोड पर झाड़ियों के बीच एक किशोरी का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन को बुलाकर शव की पहचान कराई। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने महलगांव निवासी ईशान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि किशोरी और ईशान के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से युवक उसे परेशान कर रहा था। मृतका के मामा का दावा है कि किशोरी ने पहले ही अपनी मां से कहा था कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए ईशान जिम्मेदार होगा।

परिजनों के अनुसार, दुकान पर काम करने वाली अन्य लड़कियों ने भी बताया कि घटना वाले दिन दोपहर में ईशान का फोन आया था और वह किशोरी को धमका रहा था। परिवार का आरोप है कि युवक को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन थाने में शिकायत नहीं की गई। वहीं कंपू थाना पुलिस का कहना है कि गले पर चोट के निशान मिले हैं और मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद होगा। पुलिस कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हर पहलू से जांच कर रही है। अब सवाल यही है कि आखिर सोमवार रात किशोरी के साथ क्या हुआ और उसे मौत के घाट तक कौन ले गया?

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