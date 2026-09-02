मध्य प्रदेश: बलराम जयंती पर सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात, किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने का ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्वालियर में भव्य राज्य स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को भगवान बलराम के नाम पर किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि विभाग और वैज्ञानिकों के साथ प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

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