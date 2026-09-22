ग्वालियर: ई-कॉमर्स कंपनी के संचालकों की करतूत, युवती को काम के बहाने रोककर किया दुष्कर्म, तलाश में जुटी पुलिस

ग्वालियर में ई-कॉमर्स कंपनी के वेयरहाउस में कॉलेज छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा परिवार की आर्थिक मदद के लिए वेयरहाउस में पार्ट टाइम काम करती थी। आरोप है कि काम खत्म होने के बाद दोनों संचालकों ने अधिक काम होने की बात कहकर उसे रोक लिया। अन्य कर्मचारियों के जाने के बाद दोनों ने चैनल गेट अंदर से बंद कर दिया और छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक घटना शाम करीब 7 बजे की है। छात्रा कॉलेज की छात्रा है और पढ़ाई के साथ परिवार की आर्थिक मदद के लिए वेयरहाउस में काम करती थी।

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पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन काम खत्म होने के समय ज्यादा काम का बहानाा बनाकर संचालकों ने उसे रोक लिया। इस दौरान अन्य कर्मचारी अपना काम खत्म कर वहां से चले गए। आरोप है कि कर्मचारियों के जाने के बाद दोनों संचालकों ने चैनल गेट अंदर से बंद कर दिया। छात्रा ने इसका विरोध किया तो दोनों ने उसे धमकाया और किसी को घटना के बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। घटना के बाद डर के कारण छात्रा ने कई दिनों तक परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी।घटना के बाद छात्रा के व्यवहार और उसकी हालत में बदलाव देखकर परिजनों को शक हुआ। परिजनों ने उससे पूछताछ की तो छात्रा ने पूरी घटना के बारे में उन्हें बताया। इसके बाद सोमवार को छात्रा अपने परिजनों के साथ गोला का मंदिर थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत दी।थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव के मुताबिक यह वेयरहाउस करीब 15 दिन पहले ही शुरू हुआ था। यहां ई-कॉमर्स कंपनी के प्रोडक्ट की पैकेजिंग का काम किया जाता है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर उसका मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और जान से मारने की धमकी देने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी और आगे की जांच के बाद ही मामले से जुड़े अन्य तथ्य सामने आ सकेंगे।