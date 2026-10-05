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ग्वालियर में 20 रुपये के मोमोज को लेकर विवाद: ठेला संचालक ने छात्र पर फेंका खौलता तेल; चेहरा-कान झुलसे

Mon, 05 Oct 2026 02:47 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Mon, 05 Oct 2026 02:47 PM IST
सार

ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में 20 रुपये के मोमोज को लेकर हुए विवाद में 18 वर्षीय छात्र के ऊपर खौलता तेल फेंकने का आरोप है। गर्म तेल से छात्र का चेहरा और कान झुलस गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर ठेला संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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Gwalior Dispute Over 20 rupees Momos Turns Violent Vendor Throws Boiling Oil on Student Burning Face and Ear
गंभीर हालत में छात्र को अस्पताल में कराया भर्ती - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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ग्वालियर में महज 20 रुपये के मोमोज को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक 18 वर्षीय छात्र गंभीर रूप से झुलस गया। आरोप है कि मोमोज की मात्रा कम होने पर सवाल पूछने से नाराज ठेला संचालक ने कढ़ाई में रखा खौलता हुआ तेल छात्र के ऊपर फेंक दिया। गर्म तेल की चपेट में आने से छात्र का चेहरा और कान बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

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कम मोमोज देने पर छात्र ने पूछा सवाल
घटना हजीरा थाना क्षेत्र के पुरानी रेशम मिल चौराहे की बताई जा रही है। न्यू रेशम मिल के प्रगति नगर निवासी 18 वर्षीय शिवा उर्फ चेतन भदौरिया छात्र है। रविवार शाम वह अपने दोस्त गोलू खान और विकास राजपूत के साथ जिम जाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में तीनों पुरानी रेशम मिल चौराहे पर स्थित ‘अंकित मोमोज’ के ठेले पर रुक गए। बताया गया है कि शिवा ने 20 रुपये के मोमोज खरीदे थे। प्लेट में मोमोज की मात्रा कम नजर आने पर उसने ठेला संचालक अंकित से पूछा कि इतने कम मोमोज क्यों दिए गए हैं। आरोप है कि इसी बात को लेकर अंकित नाराज हो गया और शिवा से गाली-गलौज करने लगा।

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विवाद बढ़ा तो ठेला संचालक ने की मारपीट
शिवा ने जब इसका विरोध किया तो विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि ठेला संचालक ने छात्र के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान मामला अचानक हिंसक हो गया और आरोपी ने मोमोज बनाने के लिए कढ़ाई में रखा खौलता हुआ तेल उठाकर शिवा पर फेंक दिया। खौलता हुआ तेल सीधे छात्र के चेहरे और कान पर जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के समय शिवा के दोनों दोस्त भी मौके पर मौजूद थे। छात्र के पिता भी मौके पर पहुंचे और उसे संभाला। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है।

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आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी
घटना की सूचना मिलने के बाद हजीरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हजीरा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक, पीड़ित छात्र की शिकायत पर ठेला संचालक अंकित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद से आरोपी फरार है। उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, मामूली रकम के मोमोज को लेकर हुए विवाद में छात्र के झुलसने की घटना ने इलाके में चर्चा पैदा कर दी है।

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