गुना: पटाखे चलाने की बात पर हुए विवाद में आईपीएस अधिकारी के पिता से मारपीट, तीन आरोपी जेल भेजे गए

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गुना जिले के ख्यावदा चौराहे पर दिवाली की रात पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक आईपीएस अधिकारी के पिता के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान आरोपियों ने उनका कुर्ता भी फाड़ दिया। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया और उपजिलाधिकारी के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।