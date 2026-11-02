मध्य प्रदेश: डिंडोरी के मटियारी जंगल में मिला युवती का अधजला शव, शिनाख्त करने की भी चुनौती

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ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस

ग्रामीणों ने सोमवार दोपहर लगभग 1:30 बजे मटियारी जंगल में पड़े इस शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। यह स्थान मेहदवानी थाने से लगभग छह किलोमीटर दूर स्थित है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी बसंत गौलिया पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर देखा कि युवती का शव जमीन पर पड़ा था और उसके शरीर पर बहुत कम कपड़े बचे थे। विज्ञापन



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पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए आसपास के ग्रामीणों को मौके पर बुलाया। हालांकि, वहां उपस्थित लोगों में से कोई भी मृतका की पहचान नहीं कर सका। स्थानीय स्तर पर पहचान न होने के बाद पुलिस ने आसपास के पूरे क्षेत्र में अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया है, ताकि युवती के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिल सके।



फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने संभाला मोर्चा

घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने के लिए जिला मुख्यालय से डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर बारीक जांच-पड़ताल की तथा घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं।



थाना प्रभारी के अनुसार युवती की मृत्यु के वास्तविक कारणों और शव जलने की परिस्थितियों की सटीक जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की विस्तृत जांच कर रही है। ग्रामीणों ने सोमवार दोपहर लगभग 1:30 बजे मटियारी जंगल में पड़े इस शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। यह स्थान मेहदवानी थाने से लगभग छह किलोमीटर दूर स्थित है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी बसंत गौलिया पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर देखा कि युवती का शव जमीन पर पड़ा था और उसके शरीर पर बहुत कम कपड़े बचे थे।ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश: भगवान श्रीराम-कृष्ण की लीलाओं पर धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी, हनुमान का जिक्र कर दिया उदाहरण पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए आसपास के ग्रामीणों को मौके पर बुलाया। हालांकि, वहां उपस्थित लोगों में से कोई भी मृतका की पहचान नहीं कर सका। स्थानीय स्तर पर पहचान न होने के बाद पुलिस ने आसपास के पूरे क्षेत्र में अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया है, ताकि युवती के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिल सके।घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने के लिए जिला मुख्यालय से डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर बारीक जांच-पड़ताल की तथा घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं।थाना प्रभारी के अनुसार युवती की मृत्यु के वास्तविक कारणों और शव जलने की परिस्थितियों की सटीक जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

मटियारी के जंगल में सड़क से लगभग 50 मीटर अंदर सोमवार को एक युवती का अधजला शव मिला। मृतका के पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था। सिर अत्यधिक जल जाने के कारण पुलिस को युवती की पहचान करने में कठिनाई आ रही है और तत्काल उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है।