वन मंडल में लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। वन मंडल अधिकारी को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर उड़नदस्ता दल ने अलसुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 टन अवैध लकड़ी से भरा एक आयशर वाहन जब्त किया है। वाहन में ताजे कटे हुए पंचमेल जलाऊ लकड़ी के गुल्ले भरे हुए थे। चालक लकड़ी के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका।

वन मंडल अधिकारी विजयनंथम टीआर ने बताया कि लेबड़-मानपुर फोरलेन पर गश्त कर रहे उड़नदस्ता दल को सुबह करीब 5:30 बजे लेबड़ की ओर से एक संदिग्ध आयशर वाहन (नंबर यूपी 30-एटी 4101) आता दिखाई दिया। टीम ने तत्काल वाहन को रोककर उसकी जांच की। इस दौरान वाहन में करीब 10 टन ताजे कटे हुए पंचमेल जलाऊ लकड़ी के गुल्ले भरे मिले।

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पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम मांगीलाल पिता सेवकराम, निवासी गौतमपुरा बताया। वहीं, वाहन का मालिक प्रकाश पिता नानुराम, निवासी गौतमपुरा होना सामने आया। वन विभाग की टीम ने चालक से लकड़ी की कटाई और परिवहन से संबंधित वैध अनुमति पत्र और अन्य दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि यह लकड़ी सोहराब भाई (निवासी बड़नगर) के कहने पर कुलदीप पांचाल की बड़नगर स्थित आरा मशीन से भरकर पीथमपुर की श्री पेपर कंपनी ले जाई जा रही थी।

वन विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार कर अवैध लकड़ी सहित आयशर वाहन को जब्त कर लिया। इसके बाद वाहन को सुरक्षित धार रेंज परिसर में लाया गया। मामले में आगे की कानूनी जांच की जा रही है। साथ ही बड़नगर की आरा मशीन और पीथमपुर स्थित कंपनी की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। इस कार्रवाई में वन स्टाफ परिक्षेत्र धार की टीम का विशेष योगदान रहा।