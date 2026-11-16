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धार: नाबालिग से अभद्रता के आरोप में एएसआई निलंबित, उज्जैन जाने के बजाय इंदौर पहुंचे, ड्यूटी में की लापरवाही

Mon, 16 Nov 2026 02:26 PM IST
धार ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार Published by: धार ब्यूरो Updated Mon, 16 Nov 2026 02:26 PM IST
सार

नाबालिग के अपहरण मामले की जांच के दौरान एएसआई की गंभीर लापरवाही और अभद्रता सामने आई है। जांच के लिए उज्जैन भेजे गए एएसआई के इंदौर चले जाने और थाने में नाबालिग से गाली-गलौज करने की शिकायत पर एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया।

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Dhar: ASI Suspended Over Misconduct With Minor, Allegedly Diverts to Indore Instead of Ujjain
निलंबित एएसआई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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धार में नाबालिग के अपहरण मामले की जांच के दौरान एएसआई निलेश मालवीय की गंभीर लापरवाही और कथित अभद्रता सामने आई है। जांच के लिए उज्जैन भेजे गए एएसआई के इंदौर चले जाने और थाने में नाबालिग से गाली-गलौज करने की शिकायत हुई। सीसीटीवी फुटेज और जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया।

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नाबालिग के अपहरण के मामले की जांच करने निकले एक एएसआई की कार्यप्रणाली को लेकर अब पुलिस महकमे में जमकर चर्चाएं हो रही है। जांच के लिए उज्जैन रवाना हुए एएसआई निलेश मालवीय रास्ते में ही इंदौर चले गए, जबकि उनके साथ गया आरक्षक अकेले उज्जैन पहुंचा। इतना ही नहीं थाने में नाबालिग के बयान के दौरान एएसआई ने उसके साथ कथित तौर पर अभद्रता की और गाली-गलौज तक कर दी। परिजनों की शिकायत के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच की। थाने के सीसीटीवी फुटेज में भी एएसआई की हरकत सामने आने के बाद एसपी सचिन शर्मा ने उन्हें निलंबित कर दिया।
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यह था मामला
जानकारी के अनुसार 9 नवंबर  को बीएनएस की धारा 137(2) के तहत नाबालिग के घर से लापता होने का मामला दर्ज किया गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर जांच एएसआई निलेश मालवीय को सौंपी थी। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर नाबालिग की तलाश कर रही थी। इसी सिलसिले में थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान के निर्देश पर एएसआई निलेश मालवीय और आरक्षक रुपेश कुमारावत को जांच के लिए उज्जैन रवाना किया गया था। 
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जांच के लिए रवाना होने के कुछ घंटे बाद ही एएसआई निलेश मालवीय उज्जैन जाने के बजाय इंदौर चले गए। दूसरी ओर आरक्षक रुपेश कुमारावत अकेले ही उज्जैन पहुंच गया। इस घटनाक्रम की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। इसी बीच नाबालिग लड़की और संबंधित युवक को लेकर परिजन खुद थाने पहुंच गए थे।

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बयान के दौरान की अभद्रता
10 नवंबर की रात करीब 11 बजे महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में नाबालिग के बयान लिए जा रहे थे। इसी दौरान एएसआई निलेश मालवीय कोतवाली थाने के कंप्यूटर कक्ष में पहुंचे और नाबालिग के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज करने लगे। उस समय लड़की के परिजन भी मौजूद थे। उन्होंने एएसआई के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई और इसकी शिकायत एसपी सचिन शर्मा से की। 


मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सचिन शर्मा ने थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान और सीएसपी योगेंद्र सिंह भदौरिया को जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सबसे पहले नाबालिग से बातचीत कर उसके बयान लिए। लड़की ने एएसआई के अभद्र व्यवहार की पूरी जानकारी दी। वहीं आरक्षक रुपेश कुमारावत ने भी बताया कि उज्जैन जाने के दौरान एएसआई इंदौर में ही रुक गए थे और उसे अकेले उज्जैन जाना पड़ा। 

जांच के दौरान सीएसपी और थाना प्रभारी ने थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले। जांच प्रतिवेदन एसपी कार्यालय भेजा गया। इसके बाद एसपी सचिन शर्मा ने एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सूत्रों के अनुसार जांच के लिए उज्जैन रवाना होने के दौरान एएसआई निलेश मालवीय इंदौर-अहमदाबाद फोरलेन पर ही उतर गए थे। यह भी जानकारी सामने आई है कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन किया था।

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