भाजपा में बढ़ी तकरार?: केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर हड़ताल के एलान पर विधायक को नोटिस, सिंघार ने उठाए सवाल

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बता दें कि धरमपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर ने धामनोद नगर पालिका सीएमओ द्वारा जनहित के मुद्दों पर सुनवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया था। इसी के विरोध में विधायक ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के धार स्थित निवास के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया था। इस घटना के बाद से ही जिले की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई थी।इस सियासी भूचाल के बाद धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए धामनोद नगर परिषद की सीएमओ माया मंडलोई, सीवरेज ठेकेदार और पार्षदों को तलब किया। बैठक में कांग्रेस के छह और भाजपा के दो पार्षद शामिल हुए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। बैठक के दौरान सीएमओ माया मंडलोई ने सफाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा 22 विकास कार्यों के कार्यादेश (Work Order) जारी किए जा चुके हैं, लेकिन संबंधित ठेकेदार द्वारा काम पूरा नहीं किया जा रहा है। इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी गई है।ये भी पढ़ें-सीएमओ ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ के आदेशानुसार उनकी पुनः धामनोद में पदस्थापना हुई है और लोकायुक्त से जुड़े तीन मामलों में उन्हें माननीय न्यायालय से स्टे प्राप्त है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर परिषद के खाते में विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपये की एफडीआर सुरक्षित रूप से मौजूद है। एक तरफ जहां प्रशासनिक स्तर पर विकास कार्यों और ठेकेदार की लापरवाही को लेकर मंथन जारी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी विधायक को नोटिस मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।उमंग सिंघार ने सवाल उठाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में आखिर चल क्या रहा है? भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर अपनी ही पार्टी की केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने की बात कर रहे हैं। विधायक का आरोप है कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे, शिकायतों के बावजूद सीएमओ माया मंडलोई पर कार्रवाई नहीं हो रही और विकास कार्य ठप पड़े हैं। यानी विधायक की मंत्री नहीं सुन रही, अधिकारी विधायक की नहीं सुन रहे और सरकार के भीतर ही कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं! हो भी क्यों, जब मुख्यमंत्री न खुद किसी की सुनते है, न चलने देते हैं तो अधिकारी किसी की क्यों सुनेंगे? यह सिर्फ धामनोद का विवाद नहीं, पूरी सरकार और भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी, वर्चस्व की लड़ाई और “मैं बड़ा” की राजनीति का भयावह चेहरा है। जब सत्ताधारी दल के विधायक को अपनी ही सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करनी पड़े, तो समझिए मध्यप्रदेश में शासन नहीं, सत्ता के भीतर संघर्ष चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके इशारों और संरक्षण में चल रही भाजपा की इस आपसी खींचतान में मध्यप्रदेश की आम जनता पिस रही है।