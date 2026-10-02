दतिया: निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल से सड़क पर आ गिरी बल्ली, रास्ते से गुजर रहे शख्स की मौत

दतिया शहर में निर्माणाधीन मकान से गिरी सटरिंग की बल्ली ने एक राहगीर की जान ले ली। गुरुवार सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के मातन के पहरे के पास सड़क से गुजर रहे 50 वर्षीय हकीम सिंह यादव इसकी चपेट में आ गए। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायल हकीम सिंह को संभाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।

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