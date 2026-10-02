दतिया: निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल से सड़क पर आ गिरी बल्ली, रास्ते से गुजर रहे शख्स की मौत
दतिया के मातन के पहरे के पास निर्माणाधीन मकान से सटरिंग की बल्ली गिरने से 50 वर्षीय हकीम सिंह यादव गंभीर घायल हो गए। सिर में चोट लगने के बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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दतिया शहर में निर्माणाधीन मकान से गिरी सटरिंग की बल्ली ने एक राहगीर की जान ले ली। गुरुवार सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के मातन के पहरे के पास सड़क से गुजर रहे 50 वर्षीय हकीम सिंह यादव इसकी चपेट में आ गए। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायल हकीम सिंह को संभाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।
जानकारी के अनुसार मातन के पहरे के पास हर्ष तांब्रकार के मकान में निर्माण कार्य चल रहा था। मकान की तीसरी मंजिल पर सटरिंग का काम किया जा रहा था। इसी दौरान सटरिंग में इस्तेमाल होने वाली एक बल्ली अचानक नीचे सड़क की ओर जा गिरी। इसी समय हकीम सिंह यादव वहां से गुजर रहे थे। बल्ली सीधे उनके सिर पर जा लगी। वे सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया।
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घायल अवस्था में हकीम सिंह को जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतक की पहचान हकीम सिंह यादव निवासी झांसी के रूप में हुई है। वे पिछले कुछ समय से दतिया के राजगढ़ चौराहा क्षेत्र में रह रहे थे।
स्थानीय लोगों के अनुसार हकीम सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के थे और दतिया में मां पीतांबरा पीठ से जुड़े रहकर भजन-संध्या किया करते थे। उनकी दिनचर्या में मंदिर दर्शन भी शामिल था। बताया गया कि वे प्रतिदिन विजय काली माता मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे। गुरुवार सुबह भी वे पीतांबरा पीठ से विजय काली माता मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मातन के पहरे के पास निर्माणाधीन मकान से बल्ली गिरने के कारण यह हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और घटना की परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है।