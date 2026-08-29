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चित्रकूट में गोरगी बांध टूटा: मंदाकिनी 30 फीट उफनी, रामघाट का 300 मीटर लंबा पुल बहा; सतना में रेलवे ट्रैक डूबे

Sat, 29 Aug 2026 03:22 PM IST
सतना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट/सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट/सतना Published by: सतना ब्यूरो Updated Sat, 29 Aug 2026 03:22 PM IST
सार

मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नदियां-नाले उफान पर हैं और कई मार्गों का संपर्क टूट गया है। देखें तस्वीरें

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Chitrakoot Flood: Gorgee Dam Breaches Mandakini Rises 30 Feet 300-Metre Ramghat Bridge Swept Away
पानी-पानी हुआ चित्रकूट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं और कई इलाकों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। चित्रकूट में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद रामघाट समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। वहीं गोरगी बांध के टूटने की सूचना के बाद प्रशासन और राहत-बचाव दलों की सक्रियता बढ़ गई है।

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मंदाकिनी का रौद्र रूप, रामघाट में मची अफरा-तफरी
चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के जलस्तर में अचानक तेज बढ़ोतरी से रामघाट क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदी करीब 30 फीट उफान पर होने की बात सामने आ रही है। पानी तेजी से निचले इलाकों में पहुंचा, जिससे घाट और आसपास के क्षेत्र प्रभावित हुए रामघाट का करीब 300 मीटर लंबा पुल बाढ़ के तेज बहाव की चपेट में आने से बहने की सूचना है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है और दोनों ओर से आने-जाने वाले लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है।

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भरत घाट में दो मंजिला मकान पानी में डूबा
बाढ़ का पानी भरत घाट क्षेत्र में भी पहुंच गया। यहां एक दो मंजिला मकान पानी में डूबने की स्थिति में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि मकान में मौजूद परिवार बाहर निकलने की कोशिश में फंस गया और बाद में नाव के जरिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कवायद की गई बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है।

सतना में रेलवे ट्रैक पर पानी, पैसेंजर ट्रेन रोकी गई
चित्रकूट के साथ सतना जिले में भी लगातार बारिश का असर दिखाई दे रहा है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है रेलवे ट्रैक में पानी भरने के बाद एक पैसेंजर ट्रेन को रोकना पड़ा। रेलवे अधिकारियों द्वारा ट्रैक की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जलस्तर सामान्य होने तक ट्रेनों की आवाजाही को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

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थाने भी पानी में डूबे
सतना जिले के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण पुलिस थानों और सरकारी परिसरों में भी पानी भरने की स्थिति सामने आई है। कुछ स्थानों पर पुलिसकर्मियों को भी जलभराव के बीच काम करना पड़ रहा है लगातार बारिश के कारण जिले के नदी-नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को उफनते नदी-नालों और पुल-पुलियों को पार नहीं करने की हिदायत दी है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल-पुलियों पर पानी आने के कारण लोगों को आवाजाही रोकनी पड़ रही है। प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं।

पहले भी बरदहा नदी के उफान से प्रभावित हुए थे गांव
चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में बरदहा नदी के उफान के कारण पहले भी बड़ी संख्या में गांव प्रभावित होने की रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्टों के अनुसार नदी के बढ़े जलस्तर से कई गांवों का संपर्क बाधित हुआ और ग्रामीण अलग-थलग पड़ गए थे लगातार बारिश के बीच मंदाकिनी और अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी ने एक बार फिर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

पढ़ें: बानसुजारा बांध का जलस्तर बढ़ा: 8 गेट खोलकर धसान नदी में छोड़ा पानी; प्रशासन ने लोगों दूर रहने की अपील की


प्रशासन और राहत टीमों की निगरानी
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है। नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। राहत और बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा गया है फिलहाल सबसे बड़ी मंदाकिनी नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव है। लोगों से अपील की गई है कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाएं और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

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