छतरपुर: उफनती उर्मिल नदी के पुल पर जोखिम भरा सफर; 50 रुपये लेकर राहगीरों को करा रहे पार

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पुल के ऊपर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद लोग दोपहिया वाहनों और पैदल ही नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान जरा सी चूक या वाहन का संतुलन बिगड़ना बड़े हादसे का कारण बन सकता है। पानी का बहाव लगातार तेज बना हुआ है, जिससे राहगीरों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है।देरी रोड पर उर्मिल नदी के तेज बहाव के बीच कुछ लोग राहगीरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन्हें 50-50 रुपये लेकर नदी पार करा रहे हैं। लोग भी जल्द रास्ता पार करने के लिए तेज बहाव के बीच जाने का जोखिम उठा रहे हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति के बह जाने या डूबने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।लगातार बारिश के कारण जिले में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई रास्तों और पुल-पुलियों पर पानी आने से आवागमन प्रभावित है। प्रशासन की ओर से भी लोगों से अपील की जा रही है कि पानी के तेज बहाव वाले रास्तों को पार करने का प्रयास न करें।स्थानीय लोगों का कहना है कि मौके पर तत्काल पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए, ताकि तेज बहाव के बीच नदी पार करने वाले लोगों को रोका जा सके। लोगों का कहना है कि प्रशासन की सख्ती से किसी संभावित हादसे को टाला जा सकता है।पुलिस और प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी, नाले और पुल-पुलियों पर पानी का तेज बहाव होने पर वहां से निकलने का जोखिम न लें और सुरक्षित स्थान पर रहें। लगातार बारिश को देखते हुए जलस्तर और बहाव पर नजर बनाए रखना जरूरी है।