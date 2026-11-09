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छतरपुर: किताबों की दुकान में लगी आग, खाक हुआ स्टेशनरी-बुक डिपो; लोग एक घंटे तक बाल्टियों से बुझाते रहे

Mon, 09 Nov 2026 12:21 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 09 Nov 2026 12:21 PM IST
सार

छतरपुर के जहर रोड पर दीपावली की रात स्टेशनरी और बुक डिपो में आग लगने से दुकान का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने करीब एक घंटे तक बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की। लोगों ने फायर ब्रिगेड के देरी से पहुंचने और संसाधनों की कमी पर सवाल उठाए।

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छतरपुर में लगी आग - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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छतरपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार देर रात दीपावली के दिन आगजनी की घटना से हड़कंप मच गया। जहर रोड पर पंजाब नेशनल बैंक के सामने डीसेंट इंग्लिश स्कूल के पास, छोटू शुक्ला की दुकान के बगल में स्थित स्टेशनरी और बुक डिपो में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया।
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आग लगते ही आसपास के लोग और व्यापारी मौके पर पहुंचे और बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। स्थानीय लोग करीब एक घंटे तक अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई।
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एक घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड
स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटनास्थल से नगर पालिका की दूरी महज एक किलोमीटर होने के बावजूद फायर ब्रिगेड करीब एक घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। लोगों का कहना है कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर प्रशासन को आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए अलर्ट रहना चाहिए था, लेकिन आपात स्थिति में दमकल की देरी ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।

लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड पहुंचने के बाद भी उसमें आग बुझाने के लिए आवश्यक तकनीकी संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी नजर आई। इसको लेकर मौके पर मौजूद लोगों और व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। त्योहार के दिन आपातकालीन सेवाओं की इस स्थिति ने नगर पालिका और नगरीय प्रशासन की तैयारियों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।
 
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