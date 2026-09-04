भोपाल: डेयरी की आड़ में गोकशी का आरोप, 48 दिन से फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी को सात दुकान कलारी के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। यह मामला 17 जुलाई 2026 को सामने आया था। शिकायतकर्ता लखन यादव की सूचना पर निशातपुरा पुलिस और स्थानीय नागरिकों ने करोंद क्षेत्र स्थित एक डेयरी परिसर में दबिश दी थी। डेयरी की आड़ में चलाए जा रहे इस कथित अवैध गोकशी के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक सीएनजी ऑटो बरामद किया था, जिसके अंदर से मृत गाय का शव मिला था। इस घटना के बाद क्षेत्र में काफी आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी।घटना वाले दिन ही पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी अजीज और उसके बेटे आसिफ को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों की तलाश तेज की गई। जांच के दौरान सिलसिलेवार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस प्रकरण में शामिल अजीज खान, आसिफ, अनीस, जुबेर और इकराम कुरैशी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।मुख्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद आरोपी लम्बू उर्फ नफीस लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। 3 सितंबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी सात दुकान कलारी के आसपास देखा गया है। निशातपुरा पुलिस की विशेष टीम ने इलाके की घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी लम्बू न केवल गोकशी के इस मामले में संलिप्त था, बल्कि उसके खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामला दर्ज है। उसके खिलाफ राजधानी के हनुमानगंज थाने में मारपीट और अड़बाजी का मामला दर्ज बताया गया है।पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य संभावित संपर्कों और वित्तीय लेनदेन के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं तथा कथित अवैध गतिविधियों का नेटवर्क किस तरह संचालित किया जा रहा था।