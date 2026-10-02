इंदौर: दिन में झुलसाती धूप और रात में ठंडक, 24 घंटे में बदला 18 डिग्री तापमान

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मौसम केंद्र के अनुसार, इससे पहले बीते दस वर्षों में अक्टूबर महीने का सबसे अधिक तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो वर्ष 2017 में 2 और 4 अक्टूबर को रिकॉर्ड हुआ था। इस वर्ष अक्टूबर के पहले ही दिन तापमान उस आंकड़े को 0.1 डिग्री पार कर गया। विमानतल स्थित मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को दर्ज हुआ 35.7 डिग्री तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत, रात से सुबह के बीच न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। इस प्रकार कुछ ही घंटों के अंतराल में तापमान में 18.1 डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अगले दिन शुक्रवार 2 अक्टूबर को सुबह से ही दोबारा तीखी धूप खिलने के कारण सुबह 8.30 बजे ही पारा 26 डिग्री पर पहुंच गया।मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इंदौर में अक्टूबर माह के दौरान सर्वाधिक गर्मी का सर्वकालिक रिकॉर्ड आज से 25 वर्ष पूर्व 2000 में बना था। उस समय 22 अक्टूबर को दिन का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था। इस बार अक्टूबर की शुरुआत में ही सामने आए गर्मी के कड़े तेवरों को देखते हुए यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में यह पुराना रिकॉर्ड भी टूट सकता है और यह वर्ष अक्टूबर का अब तक का सबसे गर्म साल साबित हो सकता है।अक्टूबर के महीने में आमतौर पर बारिश देखने को मिलती रही है और बीते वर्ष भी इस दौरान 5.1 इंच वर्षा दर्ज की गई थी। इस मानसून सत्र में शहर बारिश के औसत आंकड़े से 14.3 इंच पीछे चल रहा है, जिसके कारण इंदौर को इस समय जल संकट से बचाव के लिए बारिश की सख्त आवश्यकता है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में वर्षा की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। आकाश साफ रहने के कारण दिन के तापमान में और अधिक वृद्धि होने के पूरे आसार हैं।