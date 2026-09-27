एमपी टूरिज्म: 21 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे एमपी, उज्जैन सबसे आगे; विदेशी सैलानियों में भी बढ़ी दिलचस्पी

विज्ञापन

मध्यप्रदेश में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में प्रदेश में 21 करोड़ 5 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। यह संख्या वर्ष 2024 के मुकाबले करीब 57 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह है कि घरेलू पर्यटकों के साथ विदेशी सैलानियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2025 में 1 लाख 83 हजार से ज्यादा विदेशी पर्यटक मध्यप्रदेश पहुंचे, जो पिछले साल की तुलना में 9.10 प्रतिशत अधिक हैं।