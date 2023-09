Malegaon Blasts 2008: MP साध्वी प्रज्ञा बोलीं- कांग्रेस की सरकार और ATS की प्रताड़ना से मेरी बॉडी डैमेज हुई

मालेगांव ब्लास्ट 2008 में आरोपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर अपनी हालत के लिए कांग्रेस और एटीएस को जिम्मेदार ठहराया है। प्रज्ञा सोमवार को मुंबई में स्थित एनआईए कोर्ट में पेश हुई थीं। उनके साथ ही अन्य आरोपी भी कोर्ट के सामने पेश हुए थे। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार और एटीएस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

On the Malegaon 2008 blasts case, BJP MP Sadhvi Pragya Singh says, "I suffered due to harassment by Congress government and ATS...A completely false case was made." pic.twitter.com/lZq3B9XD2K