एमपी पुलिस ट्रांसफर: पांच आईपीएस समेत आठ अधिकारियों के तबादलें, मनीष भारद्वाज जबलपुर में होंगे एएसपी

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मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए आठ अधिकारियों की पदस्थापना बदली है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में पांच भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और तीन राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनीष भारद्वाज को सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली, नगरीय इंदौर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर पदस्थ किया गया है। इससे पहले भोपाल एमपी नगर एएसपी पद से हटाकर मनीष भारद्वाज को पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया था। कुछ समय बाद उन्हें इंदौर भेजा गया था। अब उन्हें इंदौर से जबलपुर भेजा गया है।