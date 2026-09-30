एमपी पुलिस ट्रांसफर: पांच आईपीएस समेत आठ अधिकारियों के तबादलें, मनीष भारद्वाज जबलपुर में होंगे एएसपी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 30 Sep 2026 06:08 PM IST
सार
मध्यप्रदेश में पुलिस प्रशासन में फेरबदल करते हुए सरकार ने पांच आईपीएस समेत आठ अधिकारियों के तबादले किए हैं। नई पदस्थापना में मनीष भारद्वाज को जबलपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।
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विस्तार
मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए आठ अधिकारियों की पदस्थापना बदली है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में पांच भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और तीन राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनीष भारद्वाज को सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली, नगरीय इंदौर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर पदस्थ किया गया है। इससे पहले भोपाल एमपी नगर एएसपी पद से हटाकर मनीष भारद्वाज को पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया था। कुछ समय बाद उन्हें इंदौर भेजा गया था। अब उन्हें इंदौर से जबलपुर भेजा गया है।
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इन आईपीएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
आदित्य सिंघारिया को एसडीओपी सिहोरा, जबलपुर से हटाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खंडवा बनाया गया है। मनस्वी शर्मा, जो एसडीओपी त्योंथर, रीवा थीं, अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन की जिम्मेदारी संभालेंगी। मनीष भारद्वाज को सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली, नगरीय इंदौर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर पदस्थ किया गया है। विक्रम अहिरवार, नगर पुलिस अधीक्षक, नागदा, उज्जैन को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस भोपाल बनाया गया है। वहीं जेण्डेन लिंगजर्पा, एसडीओपी महिदपुर, उज्जैन से अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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राज्य पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों के भी तबादले
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी घनश्याम मालवीय को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शाजापुर से हटाकर सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल पदस्थ किया गया है। महेंद्र तारणेकर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, खंडवा से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर भेजा गया है। वहीं शालिनी दीक्षित को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस भोपाल से सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है।
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इन आईपीएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
आदित्य सिंघारिया को एसडीओपी सिहोरा, जबलपुर से हटाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खंडवा बनाया गया है। मनस्वी शर्मा, जो एसडीओपी त्योंथर, रीवा थीं, अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन की जिम्मेदारी संभालेंगी। मनीष भारद्वाज को सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली, नगरीय इंदौर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर पदस्थ किया गया है। विक्रम अहिरवार, नगर पुलिस अधीक्षक, नागदा, उज्जैन को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस भोपाल बनाया गया है। वहीं जेण्डेन लिंगजर्पा, एसडीओपी महिदपुर, उज्जैन से अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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राज्य पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों के भी तबादले
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी घनश्याम मालवीय को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शाजापुर से हटाकर सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल पदस्थ किया गया है। महेंद्र तारणेकर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, खंडवा से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर भेजा गया है। वहीं शालिनी दीक्षित को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस भोपाल से सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है।