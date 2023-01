{"_id":"63c2d71cb9a60353a6073968","slug":"mp-news-cm-reviewed-the-programs-of-g-20-special-think-gave-instructions-leave-no-stone-unturned-in-prepar-2023-01-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: CM ने जी-20 स्पेशल थिंक के कार्यक्रमों की समीक्षा की, निर्देश दिए- तैयारियों में कोई कसर ना छोड़ें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Published by: आनंद पवार Updated Sat, 14 Jan 2023 09:54 PM IST

जी-20 के अंतर्गत स्पेशल थिंक-20 की दो दिवसीय बैठक सोमवार से भोपाल में होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिनवार को स्पेशल थिंक के कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम की तैयारी में कोई कमी नहीं रहे। सीएम ने कहा कि एयरपोर्ट से होटल, गंतव्य स्थानों और रास्तों में स्वच्छता को लेकर कोई कसर ना छोड़ें।सीएम शिवराज ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी-20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। जी-20 महत्वपूर्ण देशों का समूह है। जिसमें भारत, चीन, जापान, इटली, रूस जैसे 20 देश शामिल हैं। ये सभी देश विश्व की 85 प्रतिशत इकॉनॉमी फॉर्म करते हैं। जी-20 ऐसा महत्वपूर्ण मंच है, जहां वैश्विक चुनौतियों का समाधान सभी देशों द्वारा मिलकर ढूंढ़ा जाता है और भविष्य के ग्रोथ ड्राइवर्स पर विचार-विमर्श किया जाता है।जी-20 की अध्यक्षता भारत ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात् ONE EARTH, ONE FAMILY, ONE FUTURE के साथ कर रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया उथल-पुथल से गुजर रही है, भारत की अध्यक्षता करना और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के संदेश का प्रचार करना दुनिया के लिए गर्व की बात है। मध्यप्रदेश आदिगुरु शंकराचार्य के आदर्शों पर आधारित एकात्म धाम विकसित कर रहा है। जो भारत के उस दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है कि सम्पूर्ण विश्व हमारा परिवार है। सर्वे संतु सुखिन:, सर्वे संतु निरामया:। भारत का सौभाग्य होगा कि वो विश्व का आधात्यमिक गुरु और नैतिक शिक्षक बने।जी-20 की बैठकों के लिए 42 देशों के 94 अंतरराष्ट्रीय और 100 अतिथि अन्य राज्यों से पधार रहे हैं। स्थानीय मेहमानों की संख्या भी 100 है इस तरह कुल 294 अतिथि होंगे। इनके साथ ही विश्वभर के प्रबुद्ध विद्वान होंगे जो भारत के दर्शन पर विचार-मंथन करेंगे। भारत ने जी-20 के लिए अपनी प्राथमिकताओं में प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, विमन लेड डेवलपमेंट, फास्ट ट्रैक प्रोग्रोस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, इनवायरमेंट एंड ग्रीन डेवलपमेंट एवं इन्क्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को समाहित किया है।सीएम ने कहा कि भारत, विश्व को वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप बताएगा, साथ ही इतने बड़े देश में कैसे घर-घर तक प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल कनेक्ट के माध्यम से सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। विश्व पटल पर दिखाएगा। जी-20 में देश अपने त्योहार, कला और संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जिसमें मध्यप्रदेश का अहम रोल रहेगा। हमारे खजुराहो डांस फेस्टिवल के साथ-साथ जी-20 की बैठकें सुनिश्चित की गई हैं ताकि दुनिया हमारी कला और संस्कृति के साथ-साथ जी-20 के मुद्दों पर विमर्श करे। इसके अलावा इंदौर में जी-20 इम्पावर समिट, साइंस-20 समिट और इनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप आदि की बैठकें होगी।