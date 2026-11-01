सुविधा: जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आज से पहली बार शुरू होंगे विशेष चेस्ट क्लीनिक

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मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण से होने वाली सांस की बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार पहली बार विशेष चेस्ट क्लीनिक शुरू कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग इन क्लीनिकों को आज 1 नवंबर से 28 फरवरी, 2027 तक चार महीने चलाएगा। इनमें डॉक्टर सांस के मरीजों की समय रहते पहचान, नि:शुल्क जांच और इलाज करेंगे।