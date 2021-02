मध्यप्रदेश में बड़ा सड़क हादसा : सीधी में यात्रियों से भरी बस नहर में गिरी, 54 लोग थे सवार

हादसा रीवा-सीधी बॉर्डर के पास छुहियाघाटी के नजदीक हुआ है। जिसमें बस गिरी है, वह बाणसागर परियोजना की नहर है।एसडीआरएफ और गोताखोर मौके पर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई है।



जानकारी के मुताबिक, जिस समय यह हादसा हुआ, बस सीधी से सतना जा रही थी। साइड लेने के दौरान वह पुलिया से सीधे नहर में जा गिरी। घटना के बाद पास के ग्रामीण और अन्य लोग बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए हैं। घटना की जानकारी लगते ही बस में सवार लोगों के स्वजन भी मौके पर पहुंच रहे हैं मौके पर कोहराम मचा हुआ है।

MP: A bus, carrying around 54 passengers, fell into a canal in Sidhi after the driver lost control over it. 7 people rescued, search underway for rest of the passengers. A team is present at spot, operation is underway. Bus was going from Sidhi to Satna when the incident occurred pic.twitter.com/clmUfYdoQd