भोपाल: राजधानी में आज निगम परिषद की बैठक, सीएम एचआर-सीएसआर सम्मेलन ‘अभ्युदय-2026’ का शुभारंभ करेंगे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 24 Oct 2026 08:29 AM IST
सार
अवैध होर्डिंग्स, अमृत 2.0 के लिए 493 करोड़ के ऋण सहित निगम के चार एजेंडों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री भोपाल में चतुर्थ राष्ट्रीय एचआर-सीएसआर सम्मेलन ‘अभ्युदय-2026’ का शुभारंभ करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी, सुशासन और भारतीय पारंपरिक ज्ञान को विकास से जोड़ने पर चर्चा होगी।
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विस्तार
राजधानी में शनिवार को भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक और मुख्यमंत्री मोहन यादव के विभिन्न कार्यक्रमों के चलते दिनभर गतिविधियां रहेंगी। निगम परिषद की बैठक में शहर के विकास, होर्डिंग्स और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं, मुख्यमंत्री भोपाल से धार और विंध्य क्षेत्र तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर सिंचाई और रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे।
अवैध होर्डिंग्स से लेकर 493 करोड़ के ऋण तक पर चर्चा
आईएसबीटी स्थित मीटिंग हॉल में होने वाली नगर निगम परिषद की बैठक में 13 सवालों पर चर्चा होगी, जबकि चार प्रमुख एजेंडे मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष और एमआईसी सदस्य रविंद्र यति के सवाल पर शहर में वैध-अवैध होर्डिंग्स और पोस्टरों की स्थिति पर जवाब दिया जाएगा। इस सवाल का जवाब एमआईसी सदस्य जगदीश यादव देंगे। बैठक में इस मुद्दे पर बहस होने की संभावना है। 19 अगस्त की बैठक में खारिज किए गए दो प्रस्ताव संशोधनों के साथ फिर पेश किए जाएंगे। इनमें निगम मुख्यालय के सर्विस ब्लॉक को 10+10 साल यानी कुल 20 साल के लिए देने और सोन चिरैया हॉकर्स कॉर्नर को किराये पर देने का प्रस्ताव शामिल है। हॉकर्स कॉर्नर के लिए 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा गार्ड जैसी शर्तें रखी गई हैं। इसके अलावा अमृत 2.0 योजना के लिए 493.49 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहेगा।
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सुबह भोपाल में सम्मेलन का उद्घाटन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह भोपाल में चतुर्थ राष्ट्रीय एचआर-सीएसआर सम्मेलन ‘अभ्युदय-2026’ का शुभारंभ करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी, सुशासन और भारतीय पारंपरिक ज्ञान को विकास से जोड़ने पर चर्चा होगी।
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सीएम मोहन यादव के भोपाल से बाहर यह भी कार्यक्रम
धार में सिंचाई परियोजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को धार जिले के सरदारपुर में नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 2,387.60 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से धार और झाबुआ जिले के 260 गांवों की 57,422 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा देने का लक्ष्य है। लोकार्पण समारोह सरदारपुर के खेल परिसर में आयोजित होगा।
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विंध्य को मिलेगी रेल कनेक्टिविटी
दोपहर करीब तीन बजे मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सतना-देवेंद्रनगर तथा रीवा-चुरहट रेलखंडों का लोकार्पण करेंगे। विंध्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ सीधी जिले के लोगों को पहली बार सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान देवेंद्रनगर-चुरहट ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। सतना-देवेंद्रनगर रेलखंड 53 किलोमीटर और रीवा-चुरहट रेलखंड 65 किलोमीटर लंबा है। इन दोनों रेलखंडों के शुरू होने से विंध्य क्षेत्र में रेल परिवहन का दायरा बढ़ेगा। खास बात यह है कि सीधी जिले का सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इससे जिले के लोगों को दूसरे शहरों तक पहुंचने के लिए परिवहन का एक और विकल्प मिलेगा।
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अवैध होर्डिंग्स से लेकर 493 करोड़ के ऋण तक पर चर्चा
आईएसबीटी स्थित मीटिंग हॉल में होने वाली नगर निगम परिषद की बैठक में 13 सवालों पर चर्चा होगी, जबकि चार प्रमुख एजेंडे मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष और एमआईसी सदस्य रविंद्र यति के सवाल पर शहर में वैध-अवैध होर्डिंग्स और पोस्टरों की स्थिति पर जवाब दिया जाएगा। इस सवाल का जवाब एमआईसी सदस्य जगदीश यादव देंगे। बैठक में इस मुद्दे पर बहस होने की संभावना है। 19 अगस्त की बैठक में खारिज किए गए दो प्रस्ताव संशोधनों के साथ फिर पेश किए जाएंगे। इनमें निगम मुख्यालय के सर्विस ब्लॉक को 10+10 साल यानी कुल 20 साल के लिए देने और सोन चिरैया हॉकर्स कॉर्नर को किराये पर देने का प्रस्ताव शामिल है। हॉकर्स कॉर्नर के लिए 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा गार्ड जैसी शर्तें रखी गई हैं। इसके अलावा अमृत 2.0 योजना के लिए 493.49 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहेगा।
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सुबह भोपाल में सम्मेलन का उद्घाटन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह भोपाल में चतुर्थ राष्ट्रीय एचआर-सीएसआर सम्मेलन ‘अभ्युदय-2026’ का शुभारंभ करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी, सुशासन और भारतीय पारंपरिक ज्ञान को विकास से जोड़ने पर चर्चा होगी।
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धार में सिंचाई परियोजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को धार जिले के सरदारपुर में नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 2,387.60 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से धार और झाबुआ जिले के 260 गांवों की 57,422 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा देने का लक्ष्य है। लोकार्पण समारोह सरदारपुर के खेल परिसर में आयोजित होगा।
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विंध्य को मिलेगी रेल कनेक्टिविटी
दोपहर करीब तीन बजे मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सतना-देवेंद्रनगर तथा रीवा-चुरहट रेलखंडों का लोकार्पण करेंगे। विंध्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ सीधी जिले के लोगों को पहली बार सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान देवेंद्रनगर-चुरहट ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। सतना-देवेंद्रनगर रेलखंड 53 किलोमीटर और रीवा-चुरहट रेलखंड 65 किलोमीटर लंबा है। इन दोनों रेलखंडों के शुरू होने से विंध्य क्षेत्र में रेल परिवहन का दायरा बढ़ेगा। खास बात यह है कि सीधी जिले का सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इससे जिले के लोगों को दूसरे शहरों तक पहुंचने के लिए परिवहन का एक और विकल्प मिलेगा।