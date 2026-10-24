भोपाल: राजधानी में आज निगम परिषद की बैठक, सीएम एचआर-सीएसआर सम्मेलन ‘अभ्युदय-2026’ का शुभारंभ करेंगे

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राजधानी में शनिवार को भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक और मुख्यमंत्री मोहन यादव के विभिन्न कार्यक्रमों के चलते दिनभर गतिविधियां रहेंगी। निगम परिषद की बैठक में शहर के विकास, होर्डिंग्स और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं, मुख्यमंत्री भोपाल से धार और विंध्य क्षेत्र तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर सिंचाई और रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे।