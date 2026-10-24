मध्यप्रदेश: विंध्य में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार, सतना-देवेंद्रनगर और रीवा-चुरहट रेलखंड शुरू होंगे

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विंध्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ सीधी जिले के लोगों को पहली बार सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को सतना-देवेंद्रनगर और रीवा-चुरहट रेलखंडों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस दौरान देवेंद्रनगर-चुरहट ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। सतना-देवेंद्रनगर रेलखंड 53 किलोमीटर और रीवा-चुरहट रेलखंड 65 किलोमीटर लंबा है। इन दोनों रेलखंडों के शुरू होने से विंध्य क्षेत्र में रेल परिवहन का दायरा बढ़ेगा। खास बात यह है कि सीधी जिले का सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इससे जिले के लोगों को दूसरे शहरों तक पहुंचने के लिए परिवहन का एक और विकल्प मिलेगा।