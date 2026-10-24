एमपी: मध्यप्रदेश स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती पर होंगे बड़े आयोजन, राज्यपाल से मिले सीएम

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मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस बार प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर मनाई जाएगी। स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रमुखता देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को लोकभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात के दौरान इन आयोजनों की तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक नवंबर को मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष को प्रदेश सरकार ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मना रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्थापना दिवस के आयोजनों में किसानों के हित और उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं को शामिल करने की योजना है।