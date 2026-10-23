एमपी: सीएम यादव बोले- प्रदेश में तीन साल में दोगुना से ज्यादा होगा मछली उत्पादन, 50 हजार रोजगार का लक्ष्य

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प्रदेश में अगले तीन साल में मछली उत्पादन 4.45 लाख टन से बढ़ाकर 10 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल में नेशनल फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 में इसकी घोषणा की। सरकार का लक्ष्य मत्स्य पालन को निवेश, रोजगार और निर्यात से जोड़कर प्रदेश को इस क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत प्रदेश में एक लाख नए केज कल्चर स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके माध्यम से जलाशयों में आधुनिक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। रायसेन जिले के बारना जलाशय में पहली बार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 500 केज कल्चर की शुरुआत भी की गई।