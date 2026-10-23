केरवा डैम के ग्रीन बेल्ट में रेस्टोरेंट और पक्के निर्माण, एनजीटी की निगरानी में 19 जगहों पर अतिक्रमण चिन्हित

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केरवा डैम और उसके आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला सामने आया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के पालन में गठित समिति ने मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान 19 स्थानों पर अतिक्रमण और निर्माण से जुड़ी गतिविधियां दर्ज की गईं। निरीक्षण रिपोर्ट में ग्रीन बेल्ट और बॉटनिकल गार्डन के लिए आरक्षित जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियों, पक्के निर्माण, रिटेनिंग वॉल और कृत्रिम तालाबों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के पिकनिक रेस्टोरेंट और जल संसाधन विभाग के केरवा रेस्ट हाउस से जुड़े निर्माण भी दर्ज किए गए। रिपोर्ट में आरोप है कि रेस्टोरेंट ग्रीन बेल्ट में और रेस्ट हाउस बॉटनिकल गार्डन की जमीन पर स्थित है। रेस्ट हाउस के पास फुल टैंक लेवल (एफटीएल) क्षेत्र में सीमेंट-कंक्रीट के नए खंभे भी पाए गए। समिति ने कुछ स्थानों पर बांध की सीमा बताने वाले पत्थर या खंभे गायब होने का भी उल्लेख किया है।