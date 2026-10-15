भोपाल: भट्टी के पास रखे कपड़े से भड़की थी दुकान में आग, संचालक पर एफआईआर; हॉकर्स की शिफ्टिंग शुरू

न्यू मार्केट में 8 अक्टूबर को हुए भीषण अग्निकांड के मामले में पुलिस ने बालाजी छोला-भटूरा दुकान के संचालक दीप उर्फ दीपू अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया कि दुकान में जल रही भट्टी के पास रखे कपड़ों में आग लगी, जिसके बाद लपटों ने विकराल रूप ले लिया और आसपास की दुकानों व रेहड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में चार अन्य दुकानों और 12 से ज्यादा रेहड़ियों को नुकसान पहुंचा था। घटना के बाद अब पुलिस की कार्रवाई के साथ नगर निगम ने भी सख्ती शुरू कर दी है। न्यू मार्केट में अग्नि सुरक्षा इंतजामों का ऑडिट किया जा रहा है, वहीं हॉकर्स को टीटी नगर स्टेडियम के पास हाट बाजार में शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू हो गई है।

विज्ञापन