भोपाल: बांग्लादेश का संदिग्ध आतंकी एम्स में भर्ती, जेएमबी से जुड़े तालुकदार को देवबंद से गिरफ्तार कर लाया गया

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राजधानी भोपाल के केंद्रीय जेल में बंद प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) से संदिग्ध आतंकी तलहा तालुकदार फारूक की तबीयत बिगड़ने पर उसे एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया है। शरीर में खून की कमी पाए जाने के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी के अस्पताल पहुंचते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। फिलहाल जिला पुलिस और विशेष बल के जवानों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।