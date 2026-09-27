एम्स ने बताया दवा और चिकित्सा उपकरणों के सुरक्षित इस्तेमाल का तरीका, रिएक्शन होने पर रिपोर्ट करें

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कार्यक्रम में लोगों को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार दवा लेने की समझाइश दी गई। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से दवा लेने यानी सेल्फ-मेडिकेशन से बचने की अपील की गई। विशेषज्ञों ने दवा के इस्तेमाल के बाद होने वाली किसी भी संदिग्ध प्रतिकूल घटना को नजरअंदाज नहीं करने की जानकारी दी।एम्स की टीम ने बताया कि सिर्फ दवाओं से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की ही निगरानी नहीं होती, बल्कि चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी घटनाओं की भी सूचना दी जा सकती है। इसका उद्देश्य दवाओं और उपकरणों से जुड़े जोखिमों की पहचान कर मरीजों की सुरक्षा को बेहतर करना है। लोगों को इसके लिए 1800-180-3024 टोल-फ्री हेल्पलाइन, पीवीपीआई मोबाइल एप और उपभोक्ता रिपोर्टिंग फॉर्म की जानकारी दी गई।एम्स भोपाल का औषध विज्ञान विभाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए औषध सुरक्षा निगरानी कार्यक्रम और चिकित्सा उपकरण सुरक्षा निगरानी कार्यक्रम के तहत विभिन्न निगरानी और प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में काम करता है। यह अभियान 17 से 23 सितंबर तक मनाए गए छठे राष्ट्रीय औषध सुरक्षा निगरानी सप्ताह का हिस्सा था। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के सुरक्षित इस्तेमाल तथा प्रतिकूल घटनाओं की सूचना देने को बढ़ावा देने की शपथ ली।