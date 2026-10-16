एमपी में बिजली संकट पर सरकार का दावा: अगले सप्ताह 3 से 4 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने की उम्मीद

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मध्यप्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग और उत्पादन में कमी के बीच अलग-अलग जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी सरकार को पत्र लिखकर अघोषित कटौती बंद करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों में बिजली उपलब्ध कराने को कह रहे हैं। इस बीच सरकार ने अगले सप्ताह से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के कहा कि प्रदेश को अगले सप्ताह तक 3 से 4 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध हो सकती है। इससे मौजूदा कमी दूर होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि बिजली की मांग में पिछले साल के मुकाबले करीब 5 हजार मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। कम बारिश, ताप बिजली इकाइयों में तकनीकी खराबी और देशभर में बिजली की कमी के कारण आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है।