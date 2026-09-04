भदभदा का गेट खुला: बड़ा तालाब छलका, भोपाल में सुबह से बारिश का दौर, शाम 6 बजे शुरू हुई पानी की निकासी

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गुरुवार को बड़े तालाब का जलस्तर 1666.50 फीट दर्ज किया गया था, जबकि पूर्ण भराव स्तर 1666.80 फीट है। यानी फुल टैंक लेवल तक पहुंचने में महज 0.30 फीट पानी की जरूरत थी। शुक्रवार को लगातार बारिश के बाद तालाब लबालब हो गया। बड़े तालाब में पानी बढ़ने के साथ भदभदा बांध से अतिरिक्त पानी की निकासी की गई। यहां से निकलने वाला पानी आगे कलियासोत की ओर जाता है।भोपाल में शुक्रवार सुबह से रुक-रुककर और कई इलाकों में लगातार बारिश होती रही। बारिश के कारण शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है।बड़े तालाब का लबालब होना भोपाल की पेयजल व्यवस्था के लिए राहत की खबर है। यह शहर के प्रमुख जलस्रोतों में शामिल है। मानसून के दौरान तालाब के भरने के बाद अब अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए भदभदा के गेट खोले जा रहे हैं।