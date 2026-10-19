भोपाल: अकेली महिला को हथियार दिखाकर बंधक बनाया, 2 किलो चांदी और 30 हजार लूट ले गए बदमाश, तलाश में जुटी पुलिस

राजधानी भोपाल से सटे गुनगा थाना क्षेत्र के ग्राम जूनापानी में 75 वर्षीय वृद्धा को बंधक बनाकर लूट की वारदात सामने आई है। दो नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर धारदार हथियार दिखाए और वृद्धा को डराकर अलमारी में रखे करीब दो किलो चांदी के जेवरात और 30 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए। घटना 16 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने वारदात की परिस्थितियों को संदिग्ध माना था। बाद में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ परिजनों से भी पूछताछ कर रही है।

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गुनगा थाना प्रभारी रिंकू जाटव के अनुसार ग्राम जूनापानी निवासी 75 वर्षीय कलाबाई की कोई संतान नहीं है। वे अपने भाई के नाती और पोते के साथ रहती हैं तथा खेती-बाड़ी और जमीन की देखभाल करती हैं। दोनों लड़के नाबालिग बताए जा रहे हैं। 16 अक्टूबर की रात कलाबाई घर में अकेली थीं। इसी दौरान दो नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए। उन्होंने वृद्धा को धारदार हथियार दिखाकर डराया-धमकाया और बंधक बना लिया। इसके बाद वे उन्हें अलग-अलग कमरों में ले गए और जेवरात व नकदी के बारे में पूछताछ करने लगे। डर के कारण वृद्धा ने अलमारी में सामान रखे होने की जानकारी दे दी। इसके बाद बदमाश अलमारी से करीब दो किलो चांदी के जेवरात और 30 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद नवरात्रि की पूजा करके लौटे परिजनों को कलाबाई ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।घटना की सूचना मिलने पर गुनगा पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने शुरुआती स्तर पर वारदात की परिस्थितियों को संदिग्ध मानते हुए तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। बाद में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। थाना प्रभारी के मुताबिक लूटे गए सामान की कुल कीमत करीब दो लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस बदमाशों के घर तक पहुंचने और वहां से फरार होने के रास्ते की पड़ताल कर रही है। आशंका है कि आरोपी पैदल ही घर तक पहुंचे होंगे। हालांकि इस संभावना की भी जांच की जा रही है कि उन्होंने अपना वाहन घटनास्थल से कुछ दूरी पर खड़ा किया हो।पुलिस वारदात से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच के साथ परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल आरोपियों के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। उनकी पहचान और तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें जुटी हैं।