भोपाल में दशहरे पर घर से निकलने से पहले देख लें रूट: 18 मैदानों में रावण दहन, शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दशहरे पर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश खजूरी बायपास, मुबारकपुर चौराहा, नया बायपास लांबाखेड़ा, चौपड़ाकला बायपास, पटेलनगर, भानपुर, बेस्टप्राइज, करोंद चौराहा, लालघाटी, प्रभात पेट्रोल पंप चौराहा, सुभाष नगर फाटक, जिन्सी चौराहा, हबीबगंज नाका, सूरज नगर और मिसरोद 11 मील से प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था दोपहर 2 बजे से लागू होगी। शाम 5 बजे के बाद रावण दहन स्थलों और प्रमुख आयोजनों के आसपास भीड़ को देखते हुए जरूरत के मुताबिक रास्ते बदले जाएंगे।श्री रामविजय रथ यात्रा मारवाड़ी रोड स्थित बांके बिहारी मंदिर से शुरू होगी। यात्रा चिंतामन चौराहा, यूनानी सफाखाना, सुल्तानिया रोड, चौकी चौक, घोड़ा नक्कास और छोटे भैया चौराहे से होते हुए नादरा बस स्टैंड पहुंचेगी। यहां से यात्रा छोला दशहरा मैदान की ओर जाएगी। रथ यात्रा के नादरा बस स्टैंड पहुंचने पर भोपाल टॉकीज चौराहे और अल्पना तिराहे से नादरा की ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। छोला रोड पर यात्रा आगे बढ़ने के दौरान दशहरा मैदान जाने वाले वाहन काजी कैंप, डीआईजी बंगला, जेपी नगर तिराहा, कृषि उपज मंडी के सामने और बेस्टप्राइज होकर जा सकेंगे। विदिशा और बैरसिया की ओर से नादरा बस स्टैंड तथा पुतलीघर बस स्टैंड जाने वाली बसें भानपुर चौराहे या बेस्टप्राइज तिराहे तक ही आ सकेंगी। शाम 6 बजे के बाद इन बसों को दोनों बस स्टैंड की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी।छोला दशहरा मैदान में रावण दहन देखने जाने वाले लोगों के लिए रेलवे गोदाम के पास, टिंबर मार्केट और स्टेडियम के नजदीक पार्किंग तय की गई है। भानपुर चौराहे से मैदान की ओर केवल कार्यक्रम में शामिल होने वाले हल्के और दोपहिया वाहनों को जाने की अनुमति रहेगी। पुलिस ने लोगों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति न बने।भेल दशहरा मैदान में रावण दहन के दौरान चेतक ब्रिज, अन्ना नगर, करियर कॉलेज, बीएचईएल गेट नंबर-6, सिक्योरिटी लाइन तिराहा और हेमा स्कूल के आसपास यातायात का दबाव बढ़ सकता है। एमपी नगर और चेतक ब्रिज से अवधपुरी जाने वाले वाहन अन्ना नगर से दाएं मुड़कर हबीबगंज मस्जिद तिराहे तक पहुंच सकते हैं। यहां से बाएं मुड़कर जवाहरलाल नेहरू गुलाब उद्यान के रास्ते बीएचईएल और अवधपुरी की ओर जाया जा सकेगा।दशहरे पर शहर में करीब 50 से 60 स्थानों पर पथ संचलन निकाले जाएंगे। पुराने शहर के अशोका गार्डन, छोला, शाहजहांनाबाद, कोतवाली, तलैया, बुधवारा, मंगलवारा और हनुमानगंज क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक यातायात का दबाव रहने की संभावना है। इन इलाकों से गुजरने वाले लोगों को समय लेकर निकलने और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है।राजधानी में दशहरे के प्रमुख आयोजन बैरागढ़, गांधीनगर, कोहेफिजा, छोला, हाउसिंग बोर्ड, अशोका गार्डन, जंबूरी, अयोध्या नगर, भेल, एमवीएम कॉलेज, विट्ठल मार्केट, लहारपुरा, पांच नंबर बस स्टॉप, ओल्ड कैंपियन, टीटी नगर, कोलार, शाहपुरा और कलियासोत एडवेंचर ग्राउंड में होंगे। इन मैदानों के आसपास भीड़ और वाहनों की संख्या के हिसाब से यातायात में बदलाव किया जा सकता है।दशहरे के साथ दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर भी प्रशासन ने तैयारियां की हैं। शहर में सात हजार से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन तीन दिन तक चलने की संभावना है। इसके लिए खटलापुरा, प्रेमपुरा, बैरागढ़, हथाईखेड़ा, शाहपुरा, आर्च ब्रिज, मालीखेड़ी, सीहोर नाका, अनंतपुरा, ईटखेड़ी और नरोन्हा सांकल सहित प्रमुख घाटों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। घाटों पर बैरिकेडिंग के साथ गोताखोरों की तैनाती और क्रेन, जेसीबी तथा लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा, सफाई और विसर्जन संबंधी कामों के लिए करीब पांच हजार अधिकारी-कर्मचारी लगाए गए हैं। नगर निगम की गाइडलाइन में घाटों और रावण दहन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाल ही में न्यू मार्केट में हुए भीषण अग्निकांड के बाद आयोजनों में आग से बचाव और सुरक्षा इंतजामों पर भी जोर दिया जा रहा है। संकरी गलियों में रावण दहन नहीं करने सहित सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। यातायात पुलिस की अपील: दशहरे पर घर से निकलने से पहले रास्तों की जानकारी लें, निर्धारित पार्किंग का उपयोग करें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। यातायात संबंधी परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर 0755-2677340 पर संपर्क किया जा सकता है।