बैतूल: झोलाछापों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, तीन क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब सील; बिना डिग्री मरीजों का इलाज

बैतूल जिले के खेड़ीसांवलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संचालित क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब के खिलाफ कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान तीन क्लिनिक ऐसे मिले, जहां मरीजों का इलाज करने वाले संचालकों के पास वैध चिकित्सा डिग्री नहीं थी। इसके अलावा, बिना पंजीयन और आवश्यक जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के संचालित एक पैथोलॉजी लैब भी मिली। टीम ने चारों संस्थानों को सील कर दिया।

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