अपराध: बिजली तार और मोबाइल टावरों से केबल चोरी करने वाले दो गिरोह पकड़े, आठ गिरफ्तार

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बैतूल और खरगोन जिलों में बिजली तार और मोबाइल टावरों से केबल चोरी करने वाले दो गिरोह पकड़े गए हैं। बैतूल के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बिजली तार चोरी के दो मामलों का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,200 मीटर बिजली का केबल तार और दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जब्त किए गए तार की अनुमानित कीमत करीब 40 हजार रुपये बताई गई है।