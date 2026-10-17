कोटा में भीषण हादसा: एक्सप्रेस-वे से नाले में गिरी 25 यात्रियों की टेंपो ट्रैवलर, एमपी के आठ की मौत

राजस्थान के कोटा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सीमलिया के पास 25 यात्रियों से भरी एक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रहने वाले करीब आठ लोगों की मौत हो गई है ।

25 यात्रियों से भरी गाड़ी नाले में गिरी

जानकारी के अनुसार, हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कोटा जिले के सीमलिया के पास हुआ। यात्रियों से भरी टेंपो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे नाले में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वाहन में करीब 25 यात्री सवार थे, जिससे दुर्घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

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बैतूल के आठ लोगों की मौत की खबर

शुरुआती सूचनाओं में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रहने वाले करीब आठ लोगों की मौत की बात सामने आई है। हालांकि, मृतकों की पहचान, घायलों की संख्या और उनकी स्थिति के संबंध में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

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हादसे के कारणों का पता नहीं

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि टेंपो ट्रैवलर किस वजह से अनियंत्रित होकर नाले में गिरी। हादसे के कारणों और राहत-बचाव कार्य से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही दुर्घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।