बैतूल: ट्रैक्टर-ट्रॉली में लगी भीषण आग, हाईटेंशन करंट से पलभर में राख हुआ पूरा कड़बा; चालक बाल-बाल बचा

कोतवाली थाना क्षेत्र के झगड़िया के पास एक बड़ा हादसा हो गया। जहां झगड़िया गौशाला के लिए मक्के का कड़बा लेकर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। और फिर जो हुआ उसने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए।

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