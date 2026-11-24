बालाघाट जिले के बैहर तहसील अंतर्गत आमगांव स्थित सांदीपनि स्कूल के बालिका छात्रावास में भूत-प्रेत की दहशत के चलते 50 में से 35 छात्राओं ने हॉस्टल छोड़ दिया है। रात के समय बैग लेकर बाहर निकलती छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह मामला सामने आया। छात्राओं का दावा है कि परिसर में बैगा पंडा को बुलाकर तंत्र-मंत्र भी कराया गया, हालांकि स्कूल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

विज्ञापन

छात्राओं के अनुसार, रात में अचानक कमरों के दरवाजे खटखटाने की आवाजें आती हैं। कई छात्राओं को भारीपन महसूस होता है और वे डरकर अजीब हरकतें करने लगती हैं। कुछ छात्राओं ने तेज बुखार और घबराहट की शिकायत भी की। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने इस बात की जानकारी प्राचार्य और अधीक्षिका को दी थी। आरोप है कि इसके बाद छात्रावास में बैगा पंडा को बुलाकर झाड़-फूंक कराई गई। इस घटनाक्रम से घबराकर 35 छात्राएं अपना सामान लेकर अपने घर चली गईं।सांदीपनि स्कूल के प्राचार्य डीएस वाड़िवे ने छात्रावास में तंत्र-मंत्र या झाड़-फूंक कराने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहार और पारिवारिक पूजा-पाठ के कारण अभिभावक अपनी बेटियों को घर ले गए हैं। प्राचार्य के अनुसार, किसी भी छात्रा की तबीयत खराब होने पर उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाने या अस्पताल ले जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हॉस्टल की वार्डन ने अभिभावकों द्वारा छात्राओं को ले जाने की सूचना आदिवासी सहायक आयुक्त को दे दी है।