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अशोकनगर: ट्रक और कंटेनर की रेस में उजड़ गई दो जिंदगियां, आगे निकलने की होड़ में बाइक सवारों को रौंदा, 5 घायल

Thu, 22 Oct 2026 08:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अशोकनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अशोकनगर Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 22 Oct 2026 08:42 AM IST
सार

एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ट्रक और कंटेनर चालकों की कथित लापरवाही ने दो लोगों की जान ले ली, जबकि पांच लोग घायल हो गए। हादसा शाढ़ौरा थाना क्षेत्र के सेजी गांव के पास हुआ। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है।

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Ashoknagar: Truck-Container Race to Overtake Turns Fatal, Two Dead, Five Injured as Drivers Flee
जब्त किए गए वाहन

विस्तार
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सड़क पर कुछ मिनट पहले पहुंचने की होड़ किस तरह लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इसका दर्दनाक उदाहरण अशोकनगर-गुना मार्ग पर देखने को मिला। शाढ़ौरा थाना क्षेत्र के सेजी गांव के नजदीक 19 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे हुए हादसे में दो लोगों की जान चली गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रक और कंटेनर के चालक एक-दूसरे से आगे निकलने के प्रयास में तेज रफ्तार से वाहन चला रहे थे। इसी दौरान सड़क पर मौजूद लोग और मोटर साइकिल सवार उनकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद दोनों वाहन चालक मौके से फरार हो गए।

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इस दुर्घटना में सेजी गांव के रहने वाले दीपु आदिवासी और राजा आदिवासी की मौत हो गई। हादसे की खबर से मृतकों के परिवारों में शोक का माहौल है। रात के समय हुए इस हादसे ने सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना में पांच लोग घायल हुए हैं।
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घायलों में दमोह जिले के छपराई निवासी परमाल अहिरवार और उनकी पत्नी श्रीबाई शामिल हैं। इनके अलावा गुना जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के विनोद, भरत और मुकेश सपेरा भी दुर्घटना में घायल हुए। हादसे के बाद घायलों और मृतकों से जुड़ी जानकारी जुटाकर पुलिस ने घटनाक्रम की जांच आगे बढ़ाई।
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पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार अशोकनगर-गुना मार्ग पर ट्रक और कंटेनर के चालक एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान दोनों वाहन तेज गति से चलाए जा रहे थे। इस लापरवाही के कारण सड़क पर मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और दुर्घटना हो गई। 

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर लिए हैं। शाढ़ौरा थाना प्रभारी सुनील सिकरवार के अनुसार परिजनों के बयान और प्रारंभिक जांच के आधार पर ट्रक तथा कंटेनर चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। दुर्घटना के बाद चालकों के फरार होने से पुलिस उनकी पहचान और तलाश से जुड़ी कार्रवाई कर रही है। जांच में हादसे के समय वाहनों की गति, घटनाक्रम और संबंधित लोगों के बयानों को आधार बनाया जाएगा।

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