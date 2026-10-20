अशोकनगर: माता की झांकी देखने निकले दो चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत, पांच लोग घायल

माता की झांकी के दर्शन करने की इच्छा लेकर घर से निकले दो चचेरे भाइयों की यात्रा रास्ते में ही खत्म हो गई। अशोकनगर-गुना मार्ग पर सेजी गांव के नजदीक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से दोनों युवकों की जान चली गई। हादसे में पांच अन्य लोग भी घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और दोनों ट्रकों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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