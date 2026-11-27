विदिशा रोड पर गुरुवार रात करीब पौने 10 बजे एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद लोगों को हिलाकर रख दिया। एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक से अचानक दो गायें सड़क पर गिर गईं। गायें रस्सियों से बंधी थीं और दर्द से तड़प रही थीं। लोगों ने जब ट्रक को रोककर देखा, तो अंदर का मंजर और भी भयानक था। ट्रक में दो हिस्सों में ठूंस-ठूंसकर 35 गायें भरी हुई थीं। उनमें से एक गाय की मौत हो चुकी थी, जबकि कई गायों की हालत गंभीर थी।

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