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अशोकनगर जिले के चंदेरी में 12 बुनकर व्यापारियों से 45,69,749 रुपये की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर व्यापारियों से बड़ी मात्रा में साड़ियां खरीदी थीं और भुगतान के नाम पर फर्जी व बाउंस चेक थमा दिए थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर फरार दूसरे साथी की तलाश शुरू कर दी है।