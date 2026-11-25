अशोकनगर: चंदेरी में बुनकर व्यापारियों से 45 लाख की ठगी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अशोकनगर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 25 Nov 2026 07:36 PM IST
सार
अशोकनगर जिले के चंदेरी में 12 बुनकर व्यापारियों से 45.69 लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी वेमा मारुति प्रसाद को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने साड़ियां खरीदकर भुगतान के लिए फर्जी और बाउंस चेक दिए थे। दूसरा आरोपी अभी फरार है।
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विस्तार
अशोकनगर जिले के चंदेरी में 12 बुनकर व्यापारियों से 45,69,749 रुपये की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर व्यापारियों से बड़ी मात्रा में साड़ियां खरीदी थीं और भुगतान के नाम पर फर्जी व बाउंस चेक थमा दिए थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर फरार दूसरे साथी की तलाश शुरू कर दी है।
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धोखाधड़ी का पूरा मामला
चंदेरी के वार्ड दो निवासी फरियादी विजय कुमार कोली ने 11 अन्य बुनकर व्यापारियों के साथ मिलकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार विजयवाड़ा स्थित दो फर्मों जेआरवी फैशंस और सूर्या टेक्सटाइल्स से जुड़े आरोपी चंदेरी पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय बुनकरों से भारी मात्रा में साड़ियां खरीदीं और भुगतान के लिए चेक दिए। आरोपियों ने तीन महीने में राशि चुकाने या चंदेरी आकर नकद भुगतान का आश्वासन दिया था। जब व्यापारियों ने चेक बैंक में लगाए तो वे बाउंस हो गए। जांच में कुछ चेक पर फर्जी हस्ताक्षर मिले और खातों में राशि भी नहीं थी। इसके बाद आरोपियों ने मोबाइल नंबर बंद कर लिए। आरोपियों ने 31 मई 2025 से 13 अगस्त 2025 के बीच इस पूरी ठगी को अंजाम दिया था।
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पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) और 316(2) के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली निवासी 46 वर्षीय मुख्य आरोपी वेमा मारुति प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। वहीं, मामले के दूसरे आरोपी मेडीशेट्टी रवितेजा की तलाश में पुलिस की टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
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धोखाधड़ी का पूरा मामला
चंदेरी के वार्ड दो निवासी फरियादी विजय कुमार कोली ने 11 अन्य बुनकर व्यापारियों के साथ मिलकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार विजयवाड़ा स्थित दो फर्मों जेआरवी फैशंस और सूर्या टेक्सटाइल्स से जुड़े आरोपी चंदेरी पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय बुनकरों से भारी मात्रा में साड़ियां खरीदीं और भुगतान के लिए चेक दिए। आरोपियों ने तीन महीने में राशि चुकाने या चंदेरी आकर नकद भुगतान का आश्वासन दिया था। जब व्यापारियों ने चेक बैंक में लगाए तो वे बाउंस हो गए। जांच में कुछ चेक पर फर्जी हस्ताक्षर मिले और खातों में राशि भी नहीं थी। इसके बाद आरोपियों ने मोबाइल नंबर बंद कर लिए। आरोपियों ने 31 मई 2025 से 13 अगस्त 2025 के बीच इस पूरी ठगी को अंजाम दिया था।
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पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) और 316(2) के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली निवासी 46 वर्षीय मुख्य आरोपी वेमा मारुति प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। वहीं, मामले के दूसरे आरोपी मेडीशेट्टी रवितेजा की तलाश में पुलिस की टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।