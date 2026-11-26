अशोकनगर जिला अस्पताल, जहां मरीज अपनी सेहत सुधारने आते हैं, वहां इन दिनों एक अलग ही बीमारी ने कब्जा कर लिया है। ये बीमारी किसी वायरस की नहीं, बल्कि चूहों की है। अस्पताल परिसर में सैकड़ों चूहों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि अस्पताल की बिल्डिंग ही खतरे में आ गई है। फर्श धंस रहा है, पेवर्स ब्लॉक बैठ रहे हैं और दफ्तरों के अंदर तक चूहों ने सुरंगें बना ली हैं। मरीज, परिजन, डॉक्टर और कर्मचारी सभी इस चूहों के आतंक से परेशान हैं। अस्पताल प्रबंधन ने कई बार इनसे छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार चूहे जीत गए और प्रबंधन हार गया।

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