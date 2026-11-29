न्यायालय परिसर से अधिवक्ता की मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना के कुछ ही दिनों में ही पुलिस ने ऐसे शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 20 लाख रुपये कीमत की 20 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं।

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