अनूपपुर: रिटायर्ड कर्मचारी के घर लाखों की चोरी, खिड़की की जाली निकालकर घुसे चोर; 50 हजार नकद भी ले गए

कोतवाली थाना क्षेत्र से लगे ग्राम बरबसपुर में अज्ञात चोरों ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के जेवरात और करीब 50 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। चोर देर रात खिड़की की जाली निकालकर घर में दाखिल हुए और आलमारी में रखे कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं, आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरबसपुर निवासी ओमकार सिंह ठाकुर अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे उनके घर में चोरी की वारदात हुई। बताया गया कि उनका नाती वॉशरूम जाने के लिए उठा था। इसी दौरान उसने आंगन के दूसरी ओर स्थित स्टोर रूम की छत पर कुछ लोगों को देखा। उसने तत्काल इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद आसपास के लोगों और डायल 112 को सूचना दी गई।

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परिजनों ने घर की जांच की तो आंगन की ओर बने एक कमरे की खिड़की की जाली निकली हुई मिली। कमरे में रखी आलमारी के लॉकर से लाखों रुपये के जेवरात और करीब 50 हजार रुपये नकद गायब मिले। बताया गया कि उक्त कमरे का इस्तेमाल सामान्य दिनों में नहीं होता था। इसे केवल घर में मेहमान आने पर ही खोला जाता था।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। जांच के लिए डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीम को भी बुलाया गया। पुलिस आसपास के निजी मकानों और मुख्य मार्ग के दूसरी ओर स्थित पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

एसडीओपी सुजीत कुमार ने बताया कि चोरी की घटना देर रात करीब 2 बजे हुई है। परिजनों से चोरी हुए जेवरात और अन्य सामान की सूची मांगी गई है। सूची मिलने के बाद नुकसान का वास्तविक आकलन किया जा सकेगा।