Anuppur News: डॉक्टर की गैरमौजूदगी में गंभीर मरीजों का इलाज, आशीर्वाद अस्पताल सील

अनूपपुर जिला मुख्यालय में संचालित आशीर्वाद चिकित्सालय में दो दिन पहले उपचार के दौरान महिला की मौत हुई थी। इसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार को अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सक की अनुपस्थिति में मरीजों का उपचार किए जाने सहित कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद अस्पताल को तत्काल प्रभाव से बंद कर सील करने की कार्रवाई की गई।

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