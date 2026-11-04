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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   5 tonnes of mawa seized from an Eicher vehicle in Sehore, 107 bags sent for quality testing

सीहोर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: आयशर से पांच टन मिलावटी मावा जब्त, सैंपलिंग जारी

Wed, 04 Nov 2026 02:24 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: प्रिया वर्मा Updated Wed, 04 Nov 2026 02:24 PM IST
सार

खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने श्यामपुर में आयशर वाहन से करीब 4 से 5 टन मावा जब्त किया है। 107 बोरियों में भरी इस खेप के नमूने गुणवत्ता और मिलावट की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

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5 tonnes of mawa seized from an Eicher vehicle in Sehore, 107 bags sent for quality testing
पांच टन मावा जब्त - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले के श्यामपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को एक आयशर वाहन से 107 बोरी मावा जब्त किया। प्रारंभिक आकलन के अनुसार जब्त मावे का कुल वजन लगभग 4 से 5 हजार किलो यानी 4 से 5 टन है। टीम ने मावे की गुणवत्ता तथा स्वच्छता मानकों की जांच के लिए नमूने प्रयोगशाला भेज दिए हैं।

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सूचना पर पुलिस की कार्रवाई
खाद्य विभाग और पुलिस को पहले ही सूचना मिली थी कि एक वाहन में मावे की विशाल खेप ले जा रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर श्यामपुर थाना प्रभारी और सीहोर के खाद्य निरीक्षक की संयुक्त टीम ने त्वरित कदम उठाते हुए संदिग्ध वाहन को रोका और उसकी गहन तलाशी ली। जांच के दौरान टीम को वाहन में मावे से भरे 107 बोरे मिले। अधिकारियों ने देखा कि प्रत्येक बोरे का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक है। इसके बाद टीम ने वाहन और मावे की पूरी खेप को अपने नियंत्रण में ले लिया।
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जांच और संदिग्धों से पूछताछ
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मावे की गुणवत्ता तथा स्वच्छता का स्तर जांचने के मकसद से विभिन्न बोरों से सैंपल एकत्र किए हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मावे का यह सामान किस स्थान से लोड किया गया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था। इस सिलसिले में अधिकारियों की टीम गाड़ी के चालक तथा मामले से जुड़े अन्य लोगों को रोककर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने और पूरी पड़ताल समाप्त होने के बाद ही स्थिति साफ होगी। यदि नमूनों में किसी भी प्रकार की मिलावट सामने आती है तो विभाग दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा।

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