फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Zardosi artisan commits suicide after an argument with his wife

Lucknow News: पत्नी से कहासुनी के बाद जरदोजी कारीगर ने की आत्महत्या

Thu, 05 Nov 2026 02:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 05 Nov 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Zardosi artisan commits suicide after an argument with his wife
प्रतीकात्मक।
राजाजीपुरम। सआदतगंज स्थित झवाईं टोला निवासी जरदोजी कारीगर मोहम्मद रिजवान (25) ने मंगलवार शाम पत्नी से फोन पर कहासुनी के बाद आत्महत्या कर ली।
विज्ञापन

रिजवान के पिता मो. रईस के मुताबिक, बेटे की शादी तीन महीने पहले जयपुर निवासी युवती से हुई थी। रिजवान की पत्नी 15 दिन पहले मायके चली गई थी। मंगलवार को फोन पर बात करते समय दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद रिजवान जयपुर जाने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन नहीं मिलने पर वह लौट आया और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद उन्होंने उसे कमरे में फंदे से लटका पाया। डीसीपी पश्चिम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कलह सामने आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed